Клиентам компании «Рязаньгоргаз» стал доступен сервис оценки от «Ростелекома»

«Ростелеком» впервые в Рязани запустил голосового ассистента с искусственным интеллектом. Виртуальный консультант работает на горячей линии АО «Рязаньгоргаз» и помогает клиентам компании оценить работу операторов после завершения разговора.

Юлия Герасина, начальник Единого центра предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз»:

- Мы продолжаем расширять способы коммуникации с нашими клиентами. Голосовой ассистент дает возможность абоненту в конце разговора оценить качество услуг, оказанных оператором горячей линии. Это помогает нам повышать уровень клиентоориентированности персонала и делать еще более доступными все наши услуги. Опыт оказался позитивным, и мы рассматриваем новые варианты автоматизированных сервисов для потребителей газа.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

- Наша компания обладает высоким уровнем профессиональных компетенций в вопросах автоматизации как коммерческих контакт-центров, так и социальных справочных служб любого масштаба. Такие интеллектуальные сервисы, как “Голосовой помощник”, помогают обеспечивать высокую эффективность работы в условиях динамически меняющейся нагрузки. Решение интегрировано с “Виртуальной АТС”, что дает возможность заказчику использовать широкий спектр услуг для телефонии, включая чат-ботов и речевую аналитику.

Для коммерческих компаний самые востребованные сценарии использования сервиса «Голосовой помощник» — это Smart IVR (интеллектуальная маршрутизация звонка по распознанной из речи тематике обращения), автоматизация работы первой линии поддержки пользователей, целевое информирование о продуктах, событиях и акциях, работа с должниками и cбор обратной связи после общения с пользователем.

Сервис «Голосовой помощник» работает на основе технологий искусственного интеллекта, распознавания и синтеза речи. Это эффективный цифровой инструмент для снижения нагрузки на контактные центры энергосбытовых компаний и ЖКХ, медицинских учреждений, МФЦ, строительной сферы, гостиничного и ресторанного бизнеса, пассажирских перевозок.

Узнать подробнее и подключить услуги для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.