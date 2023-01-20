В Милославском районе ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет Фото: Из материалов пресс-службы

В четверг, 19 января, в Милославском районе автомобиль ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 10 утра на 104-м километре трассы Михайлов – Милославское. По данным дорожной полиции, 49-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Ее автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Автоледи получила травмы, и ей оказали медицинскую помощь.

По факту этого ДТП дорожная полиция проводит проверку.