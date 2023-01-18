Похоронят Елену Логунову 21 января.
21 января в Рязани пройдет церемония прощания с Еленой Логуновой. По версии следствия, девушка погибла от рук своего мужа Александра Логунова. Но больше года ее тело не могли найти, ни правоохранительные органы, ни волонтеры.
Проститься с Еленой Логуновой можно будет с 09:30 до 10:00 на территории Дворца Молодежи, по адресу: площадь 50-летия Октября, дом №1.
«Пройдет прощание с моей дочерью Еленой, невинно убиенной матери двоих детей», - сообщила мама Елены Наталия Кошелева.
Кроме того, в 12:30 в Белоомуте в Храме Преображения Господня состоится отпевание.
«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал в поисках. Я тебя нашла моя девочка», - написала мама убитой девушки.
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