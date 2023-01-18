Похоронят Елену Логунову 21 января.

21 января в Рязани пройдет церемония прощания с Еленой Логуновой. По версии следствия, девушка погибла от рук своего мужа Александра Логунова. Но больше года ее тело не могли найти, ни правоохранительные органы, ни волонтеры.

Проститься с Еленой Логуновой можно будет с 09:30 до 10:00 на территории Дворца Молодежи, по адресу: площадь 50-летия Октября, дом №1.

«Пройдет прощание с моей дочерью Еленой, невинно убиенной матери двоих детей», - сообщила мама Елены Наталия Кошелева.

Кроме того, в 12:30 в Белоомуте в Храме Преображения Господня состоится отпевание.

«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал в поисках. Я тебя нашла моя девочка», - написала мама убитой девушки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!