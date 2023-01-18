В ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью погиб мужчина и серьезно пострадала девочка

Трагическое ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью унесло жизнь 48-летнего мужчины. Серьезно пострадала ехавшая с ним 15-летняя девочка-подросток.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, примерно в 23:27 на территории Рязанского района Subaru Forester столкнулся с трактором. Место столкновения автоинспекторы обозначают как 509-й километр дороги Р-132 «Золотое кольцо». Очевидцы же дают более конкретный географический ориентир — недалеко от поворота на Поляны.

Ранее девушка, которую попросили быть понятой, рассказывала, что легковушка «на полном ходу влетела в снегоуборщик». Она утверждала, что за рулем был 15-летний парень, которого в тяжелом состоянии отправили в больницу.

По-видимому, имелась ввиду та самая пострадавшая девочка-подросток. В Госавтониспекции тем временем пока не берутся утверждать, кто был за рулем. Окончательно это будет установлено в ходе проверки.