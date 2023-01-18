В отношении еще одного фигуранта дела об убийстве бизнесмена Алексея Громова отменили приговор

Игорь Петров (слева) продолжает оставаться под стражей.

17 января апелляционный военный суд удовлетворил представление Рязанской областной прокуратуры и отменил приговор в отношении бывшего командира автомобильного отделения взвода десантного обеспечения 309-го центра Минобороны РФ Игоря Петрова. Его обвиняли виновным в пособничестве заказного убийства.

Ранее следствие и суд установили, что Петров получал от предполагаемого заказчика – Александра Рогачева деньги на устранение рязанского предпринимателя Алексея Громова. Присяжные посчитали этот факт полностью доказанным, но посчитали, что второй фигурант – Рогачев – деньги не давал. Именно противоречивый вердикт стал основанием для апелляционного представления Рязанской областной прокуратуры. Суд с позицией прокуратуры согласился и отменил приговор (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!