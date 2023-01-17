На улице Новаторов в Рязани 17 января обнаружили труп убитого мужчины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 17 января на улице Новаторов в Рязани обнаружили труп мужчины, 1970 года рождения. На теле погибшего имеются следы насильственной смерти.

В настоящее время в квартире мужчины, где и было обнаружено тело, работают криминалисты и следователи Московского МСО города Рязани.

Известно, что хозяин жилища проживал один, кто расправился над ним, а также другие обстоятельства случившегося, выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, как житель Ермиша убил приятеля, буквально изрезав ножом ему лицо и шею (читать подробнее).

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