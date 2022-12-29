Житель Ермиша убил приятеля, буквально изрезав ножом ему лицо и шею

В поселке Ермишь Рязанской области произошло убийство.

В ночь на 28 декабря во время распития алкоголя в одном из домов поселка Ермишь произошло убийство. По данным СУ СК России по Рязанской области, конфликт произошел между двумя приятелями. Во время потасовки 59-летний мужчина буквально изрезал ножом лицо и шею собутыльника.

От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого в совершении убийства задержали, следователи Сасовского МСО решают вопрос о взятии его под стражу.

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