Житель Ермиша убил приятеля, буквально изрезав ножом ему лицо и шею

В поселке Ермишь Рязанской области произошло убийство.
В ночь на 28 декабря во время распития алкоголя в одном из домов поселка Ермишь произошло убийство. По данным СУ СК России по Рязанской области, конфликт произошел между двумя приятелями. Во время потасовки 59-летний мужчина буквально изрезал ножом лицо и шею собутыльника.
От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемого в совершении убийства задержали, следователи Сасовского МСО решают вопрос о взятии его под стражу.
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