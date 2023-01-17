Экс-компаньону убитого бизнесмена Алексея Громова – Рогачеву отменили оправдательный приговор

Для Александра Рогачева (справа) еще не все закончилось.

17 января апелляционный военный суд отменил оправдательный приговор в отношении рязанского предпринимателя Александра Рогачева – бывшего компаньона убитого Алексея Громова. Об этом «КП-Рязань» сообщил осведомленный источник.

Рогачева обвиняли в убийстве своего коллеги по бизнесу в сфере коммерческих перевозок, точнее – в пособничестве из корыстных побуждений или по найму.

Следователям и оперативникам удалось быстро задержать исполнителей и предполагаемого заказчика убийства, все фигуранты уже отбывают различные сроки, но Рогачев находится на свободе. В конце декабря 2021 года присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в отношении предпринимателя (подробности противоречивого вердикта из зала суда).

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