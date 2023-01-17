Карета скорой помощи застряла во дворе дома в Рязани

Во дворе рязанского двора застряла машина скорой помощи.

17 января около девяти часов утра в Рязани застрял автомобиль скорой помощи. Соответствующий пост с видео появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что машина не могла выехать из двора на улице 1-й Тракторный проезд из-за неочищенной дороги. Сообщается, что на помощь застрявшему транспорту приехала другая скорая.

«Если это не преступление, то преступная халатность! Почему дорогу никто не чистит? Почему оставляют людей в опасности? Почему спецтехника не может проехать к больным, а дорога выглядит, как после бомбежки?», - возмущается автор поста.

Напомним, в начале января машины скорой помощи массово застряли в рязанском снегу.