Автомобили скорой помощи массово застряли в рязанском снегу 3 января

Фото: группа «Внедорожный клуб 4×4 Рязань» соцсети «ВКонтакте».

В связи с выпавшим снегом в Рязанской области застряли три единицы машин скорой помощи. Фотографии застрявших автомобилей на нечищеных дорогах появились во вторник, 3 января, в сообществе «Внедорожный клуб 4×4 Рязань» соцсети «ВКонтакте».

Инциденты произошли на трех адресах: Ленинского комсомола, около дома №141, рядом с рязанским заводом ЖБИ; Третий центральный проезд, вблизи дома №5 в Дягилеве; рядом с домом №2 на улице Достоевского в Соколовке.

В комментариях жители Рязани отметили, что данные фото с жалобами нужно отправлять на сайте городской администрации на имя мэра Елены Сорокиной и губернатора Рязанской области Павла Малкова.