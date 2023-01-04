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НовостиОбщество4 января 2023 9:08

Автомобили скорой помощи массово застряли в рязанском снегу 3 января

Из-за нечищеных дорог машины скорой помощи массово застряли
Источник:kp.ru
Фото: группа «Внедорожный клуб 4×4 Рязань» соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Внедорожный клуб 4×4 Рязань» соцсети «ВКонтакте».

В связи с выпавшим снегом в Рязанской области застряли три единицы машин скорой помощи. Фотографии застрявших автомобилей на нечищеных дорогах появились во вторник, 3 января, в сообществе «Внедорожный клуб 4×4 Рязань» соцсети «ВКонтакте».

Инциденты произошли на трех адресах: Ленинского комсомола, около дома №141, рядом с рязанским заводом ЖБИ; Третий центральный проезд, вблизи дома №5 в Дягилеве; рядом с домом №2 на улице Достоевского в Соколовке.

В комментариях жители Рязани отметили, что данные фото с жалобами нужно отправлять на сайте городской администрации на имя мэра Елены Сорокиной и губернатора Рязанской области Павла Малкова.