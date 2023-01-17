Министру здравоохранения Пшенникову внесли представление за отсутствие жизненно необходимых лекарств

Министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову внесли представление за отсутствие жизненно необходимых лекарств.

Министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову прокуратура региона внесла представление за серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в структурах министерства прошла проверка, которая показала, что чиновники не соблюдали в должной мере законодательство по обеспечению рязанцев жизненно необходимыми лекарствами (вот суть чиновничьих нарушений).

Известно, что министр рассмотрел представление прокуратуры и обеспечил больных людей лекарствами.

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