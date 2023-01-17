Минздрав обеспечивал рязанцев жизненно важными лекарствами с серьезными нарушениями

Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского министерства здравоохранения. Фото: Тимур ХАНОВ.

Прокуратура Рязанской области проверила, насколько в министерстве здравоохранения региона исполняют законы, связанные с лекарственным обеспечением населения.

Проверка установила факты необеспечения граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, необходимыми лекарствами. Причина – несвоевременная закупка, а также ненадлежащая организация работы по распределению лекарств с подведомственного министерству аптечного склада «Рязань Фармация» в аптечные пункты.

Кроме того, прокуроры установили нарушения при организации паллиативной помощи тяжелобольным пациентам.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление министру здравоохранения. К настоящему времени нарушение минздрав устранил и обеспечил людей жизненно необходимыми препаратами.

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