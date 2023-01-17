Десять объектов водоснабжения могут построить в Рязанской области в 2023 году. Фото: правительство Рязанской области.

В 2023 году областные власти планируют построить десять объектов водоснабжения на общую сумму более 255 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строить будут в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Объекты водоснабжения могут появиться в следующих районах Рязанской области:

- Пронский;

- Кадомский;

- Клепиковский;

- Михайловский;

- Шиловский;

- Чучковский;

- Сараевский.

Чиновники напомнили, что в 2022 году в Рязанской области построили только шесть объектов питьевого водоснабжения на сумму более 227 млн рублей. Речь идет о станции водоподготовки, артезианских скважинах и водопроводной сети.

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