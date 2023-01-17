Десять объектов водоснабжения могут построить в Рязанской области в 2023 году. Фото: правительство Рязанской области.
В 2023 году областные власти планируют построить десять объектов водоснабжения на общую сумму более 255 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строить будут в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Объекты водоснабжения могут появиться в следующих районах Рязанской области:
- Пронский;
- Кадомский;
- Клепиковский;
- Михайловский;
- Шиловский;
- Чучковский;
- Сараевский.
Чиновники напомнили, что в 2022 году в Рязанской области построили только шесть объектов питьевого водоснабжения на сумму более 227 млн рублей. Речь идет о станции водоподготовки, артезианских скважинах и водопроводной сети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!