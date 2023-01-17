Более 1800 рязанцев расселят из аварийного жилья в 2023 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2023 году областные власти планируют расселить из аварийных домов более 1800 человек. Об этом 17 января сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, контракты на строительство новых домов чиновники уже заключили, идут работы и по покупке квартир на вторичном рынке. На эти цели деньги есть.

«Знаю, что вопрос расселения аварийного жилья непростой, но решаем его», - пообещал Малков.

Ранее губернатор рассказал о планах по закупке квартир в Рязани и области для детей-сирот в 2023 году (читать подробнее).

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