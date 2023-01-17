Губернатор Малков рассказал о планах по закупке квартир для детей-сирот в 2023 году

Одна из квартир, купленных в Рязани для детей-сирот. Фото: администрация Рязани.

В 2023 году областные власти планируют закупить 206 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 17 января сообщил губернатор Павел Малков по итогам правительственного совещания.

Жилье чиновники купят в 27 муниципальных образованиях, в Рязани для этих целей приобретут 56 квартир.

«Работать нужно оперативно, не затягивать. Поручил в течение недели выделить деньги муниципалитетам, чтобы уже в феврале начать конкурсные процедуры», - сказал Малков.

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