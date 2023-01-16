На Ленинского Комсомола в Рязани прорвало канализацию, заливает улицу.

Вечером 16 января в Рязани прорвало канализацию. Об этом «КП-Рязань» сообщил очевидец. Произошла коммунальная авария на улице Ленинского Комсомола.

«Прорвало канализацию, затопило улицу», - поделился местный житель.

В настоящее время на месте прорыва работают сотрудники МУП «Водоканал города Рязани».

Весь январь сопровождается коммунальными авариями. Люди часами остаются без отопления и горячей воды. Очередной прорыв обнаружили 15 января, когда после устранения предыдущей аварии начали заполнять систему отопления (читать подробнее).

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