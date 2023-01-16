Студентам колледжей с Украины и детям мобилизованных установят в Рязани дополнительные выплаты

Студентам колледжей и училищ с Украины и детям мобилизованных установят в Рязани дополнительные выплаты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Рязанской области подготовили проект закона, о внесении изменений в закон «Об образовании в Рязанской области». Речь идет о материальной поддержке студентов-очников сузов, один из родителей которых мобилизован. Кроме того, закон предусматривает помощь студентам, прибывших с территории Украины, а также тем, кто «попал в трудную жизненную ситуацию».

«Принятие этих изменений … позволит повысить социальную защищенность студентов областных колледжей и техникумов, 70% из которых из малообеспеченных семей», - говорится в проекте, который внес губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее сообщалось, что жителям Херсона в Рязани выдают жилищные сертификаты и 100 тысяч рублей. Для получения жилья и денег необходимо предоставить минимальный пакет документов (читать подробнее).

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