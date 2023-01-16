Жителям Херсона в Рязани выдают жилищные сертификаты и 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанских МФЦ принимают заявления от жителей Херсона и Херсонской области, вынуждено покинувших малую родину в связи с боевыми действиями. В частности, беженцы могут получить жилищные сертификаты. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

- документ, удостоверяющий факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области заявителя и членов его семьи;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и документ, удостоверяющий его личность.

Как сообщили в минэкономразвития Рязанской области, херсонцам предусмотрена единовременная выплата на приобретение имущества. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Документы для получения денег необходимо предоставить, как и на получение жилищного сертификата.

Кроме того, поддержку получат учащиеся сузов, прибывших в Рязань с территории Украины, а также дети из семей, где есть мобилизованные (читать подробнее).

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