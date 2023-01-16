Жителям Херсона в Рязани выдают жилищные сертификаты и 100 тысяч рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В рязанских МФЦ принимают заявления от жителей Херсона и Херсонской области, вынуждено покинувших малую родину в связи с боевыми действиями. В частности, беженцы могут получить жилищные сертификаты. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
- документ, удостоверяющий факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области заявителя и членов его семьи;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и документ, удостоверяющий его личность.
Как сообщили в минэкономразвития Рязанской области, херсонцам предусмотрена единовременная выплата на приобретение имущества. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Документы для получения денег необходимо предоставить, как и на получение жилищного сертификата.
Кроме того, поддержку получат учащиеся сузов, прибывших в Рязань с территории Украины, а также дети из семей, где есть мобилизованные (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!