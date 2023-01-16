В Михайлове почти разработали проект реконструкции улицы маршала Голикова

В Михайлове близится к завершению разработка проекта реконструкции улицы маршала Голикова. Фото: Главархитектура Рязанской области.

Почти подготовили проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы маршала Голикова в Михайлове Рязанской области. Об этом сообщили в официальном сообществе Главархитектуры региона.

Как известно, улица Маршала Голикова стала вторым победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах 2022 года, разработкой которого занимались рязанские архитекторы.

«Прямо сейчас завершается разработка проектно-сметной документации реконструкции улицы маршала Голикова в Михайлове, а пока делимся фотографиями чудесной новогодней ели и заснеженной набережной реки Прони. Набережная благоустроена в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды и уже успела появиться на детском рисунке на выставке в Михайловском историческом музее», - говорится в посте.

Напомним, проект включил установку памятника Ленину на постаменте в виде земного шара.