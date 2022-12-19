В Михайлове вновь установят памятник Ленину на постаменте в виде земного шара

Новый памятник Ленину появится в Михайлове. Фото: группа в соцсети ВКонтакте "Центр развития креативных индустрий | Рязань".

В Михайлове Рязанской области появится памятник Ленину на постаменте в виде земного шара. Об этом рассказали в группе «Центр развития креативных индустрий | Рязань».

Возвращение статуи, которая уже украшала город, является одной из задумок проекта по развитию площади Ленина и улицы Маршала Голикова, победившего на Всероссийском конкурсе лучших проектов в малых городах 2022 года.

Авторы концепции – архитекторы Главархитектуры Рязанской области. Эскиз памятника принадлежит местному учителю рисования Ушакову.

Архитекторы рассказали об истории памятника: «Во время немецкой оккупации статую уничтожили, хотя сам шар уцелел. Пришла в негодность конструкция к 70-м, тогда памятник остался без постамента». Теперь в рамках проекта конструкцию восстановят.

Отмечается, что при разработке учитывали богатую историю города с его идентичностью, а также мнение местных жителей и экспертов. По задумке, предусмотрен еще пешеходный маршрут от автостанции до моста Бантле, на котором будут навесы, амфитеатр, зрелищные зоны и уединенные пространства. Парковку с площади обещали убрать, она расположится на старом рынке. Кроме того, площадь Ленина и улица Маршала Голиков будут украшены элементами знаменитого Михайловского кружева.