При наезде Chevrolet на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний рязанец.
Во время наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на торговый павильон в Недостоеве пострадал 27-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в рязанской ГИБДД.
По предварительным данным, 15 января около шести часов вечера 36-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti протаранил торговую палатку (подробнее с видео).
В результате дорожного происшествия травмы получил 27-летний мужчина, находившийся в павильоне.
Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя находилось в момент ДТП 0,998 мг/л алкоголя. Это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.
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