При наезде Chevrolet на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний рязанец.

Во время наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на торговый павильон в Недостоеве пострадал 27-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в рязанской ГИБДД.

По предварительным данным, 15 января около шести часов вечера 36-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti протаранил торговую палатку (подробнее с видео).

В результате дорожного происшествия травмы получил 27-летний мужчина, находившийся в павильоне.

Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя находилось в момент ДТП 0,998 мг/л алкоголя. Это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

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