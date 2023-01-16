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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:16

При наезде Chevrolet на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний рязанец

Полиция опубликовала подробности воскресного ДТП на улице Сельских Строителей
Источник:kp.ru
При наезде Chevrolet на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний рязанец.

При наезде Chevrolet на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний рязанец.

Во время наезда автомобиля Chevrolet Lacetti на торговый павильон в Недостоеве пострадал 27-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в рязанской ГИБДД.

По предварительным данным, 15 января около шести часов вечера 36-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti протаранил торговую палатку (подробнее с видео).

В результате дорожного происшествия травмы получил 27-летний мужчина, находившийся в павильоне.

Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя находилось в момент ДТП 0,998 мг/л алкоголя. Это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

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