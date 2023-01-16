Снес все на своем пути. На окраине Рязани Chevrolet влетел в торговую палатку, чуть не убив предпринимателя

Владельцу торговой точки очень повезло, что он зашел за прилавок.

Воскресным вечером 15 января на окраине Рязани Chevrolet Lacetti на скорости протаранил торговую палатку. Все произошло около 18 часов на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево.

В ГИБДД оперативно отреагировали на случившееся, пояснив, что водитель, возможно, пьян.

- В настоящее время водителя направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - прокомментировали в госавтоинспекции.

Позже в социальных сетях распространилось видео, снятое камерой видеонаблюдения из самой торговой точки. На записи видно, как в палатке появился посетитель – возможно, владелец торговой точки, и сразу зашел за витрину, беседуя с продавщицей. И, буквально через девять секунд, в киоск на скорости влетел автомобиль, который снес на своем пути входную дверь со стеной, морозильные установки с мороженым и один из прилавков.

Сразу после происшествия появилось сообщение, что хозяин торговой точки якобы попал в рязанскую ОКБ, где врачи пытаются сохранить ему зрение из-за попавшего в глаз осколка стекла. Но информация не подтвердилась. По словам сотрудников ГИБДД, в результате дорожного происшествия никто из людей не пострадал.

«Мужику очень повезло, что не замешкался на входе, а сразу прошел за витрину, страшно представить, как участь его ждала», - справедливо подметили в комментариях в социальных сетях.

Вытаскивали увязшую в палатке машину всем миром, на помощь эвакуаторщикам и полицейским пришли местные жители. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Уже утром 16 января в полиции уточнили, что 27-летний мужчина, находившийся в торговом павильоне, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Что касается водителя, то в организме 36-летнего рязанца обнаружили 0,998 мг/л, это более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

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