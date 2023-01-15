На улице Сельских Строителей в Рязани автомобиль Chevrolet протаранил торговый павильон. Фото: vk.com/ryzan.online

Вечером 15 января, около 18:00, в Рязани автомобиль Chevrolet протаранил торговую палатку. Случилось это на улице Сельских Строителей, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Фотографии и видео с места событий публикует группа Рязань Online.

По данным полиции, водитель имеет признаки опьянения:

«В настоящий момент он направлен на освидетельствование на состояние опьянения», - рассказали в ГИБДД.

Кроме того, представители ведомства заявили, что в результате ДТП никто не пострадал.