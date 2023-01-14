Для рязанских учителей открыли «горячую линию» по вопросам документальной нагрузки

Правительство Рязанской области сообщило, что в регионе открыта «горячая линия» по вопросам документальной нагрузки на учителей и преподавателей.

Уточняется, что педагогические работники обязаны в рамках трудового процесса готовить рабочую программу и вести классные журналы. При этом журнал внеурочной деятельности должны заполнять также и преподаватели кружкой и секций. Классные руководители не должны забывать про план воспитательной работы.

Уточнить информацию по вопросам ведения документации можно уточнить по телефону +7 (4912) 51-51-52 (доб.715).