В ДТП с грузовиком на Южной окружной дороге на месте скончался 42-летний водитель иномарки

В результате ДТП на Южной окружной дороге погиб водитель легковушки. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

На сайте УМВД России по Рязанской области рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло на 186-м километре трассы М-5 «Урал».

Авария произошла 12 января около 17:50. По предварительной информации полиции, находившийся за рулем Hyundai Tucson 42-летний рязанец не предоставил преимущество проезда и врезался в грузовой автомобиль с полуприцепом «КАМАЗ», которым управлял 51-летний житель Рязани.

В результате сильного столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия. 51-летнего водителя и 46-летнего пассажира грузовика госпитализировали с полученными травмами.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.