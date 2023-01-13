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НовостиПроисшествия13 января 2023 6:55

На Южной окружной дороге Рязани столкнулись грузовик и легковушка

На месте серьезной аварии работали полиция, скорая, пожарные
Источник:kp.ru
На Южной окружной дороге столкнулись легковушка и грузовик. Автор видео: Владимир Самороднов.

На Южной окружной дороге столкнулись легковушка и грузовик. Автор видео: Владимир Самороднов.

В четверг, 12 января, на Южной окружной автодороге Рязани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано у Водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась примерно в 19:00 на трассе М5, на полосе движения в сторону Самары вблизи гипермаркета «Стройка». Сообщается, что столкновение произошло между грузовой машиной и легковым автомобилем.

Очевидцы происшествия утверждают, что на месте трудились медики, пожарные и сотрудники полиции.