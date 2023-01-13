Сети 4G в 2023 году проведут в 17 населенных пунктах Рязанской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году сети 4G проведут в 17 населенных пунктов Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вышки сотовой связи установят в следующих районах Рязанской области:
- Александро-Невский;
- Касимовский;
- Захаровский;
- Шацкий;
- Сараевский;
- Михайловский;
- Шиловский;
- Милославский;
- Захаровский;
- Путятинский.
В ноябре прошлого года министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов пообещал, что в пяти районах региона новые вышки сотовой связи построят уже в первом квартале 2023 года (читать подробнее).
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