Сети 4G в 2023 году проведут в 17 населенных пунктах Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году сети 4G проведут в 17 населенных пунктов Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вышки сотовой связи установят в следующих районах Рязанской области:

- Александро-Невский;

- Касимовский;

- Захаровский;

- Шацкий;

- Сараевский;

- Михайловский;

- Шиловский;

- Милославский;

- Захаровский;

- Путятинский.

В ноябре прошлого года министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов пообещал, что в пяти районах региона новые вышки сотовой связи построят уже в первом квартале 2023 года (читать подробнее).

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