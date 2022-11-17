На публичных слушаниях в Рязанской областной Думе подняли вопрос неустойчивой сотовой связи в районах региона

На публичных слушаниях по проекту регионального бюджета глава минцифры Андрей Ульянов рассказал о планах по установке вышек сотовой связи в районах. Фото: Рязанская областная Дума.

17 ноября в Рязанской областной Думе во время публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов затронули тему неустойчивой мобильной связи в районах области.

Поднял вопрос представитель Михайловской районной Думы, указав, что во многих населенных пунктах по-прежнему нет доступа к сети интернет, а мобильная связь некачественная.

Присутствовавший на слушаниях министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов отметил, что данная проблема его ведомству хорошо известна.

- С 2022 года на территории Рязанской области уже реализуется федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Проект подразумевает строительство вышек сотовой связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. В этом году, благодаря этой программе, в 11 населенных пунктах Михайловского, Милославского, Александро-Невского, Спасского, Кораблинского районов уже установили вышки сотовой связи. Еще в пяти населенных пунктах установка ожидается в первом квартале 2023 года.

По словам министра, по поручению губернатора, отрабатываются и дополнительные возможности установки вышек.

- Мы предложили Минцифры РФ совместный проект по ускорению процесса по устранению цифрового неравенства. Речь также идет об установке вышек сотовой связи, там будут участвовать как федеральные, так и региональные деньги.

В планах министерства в 2023 году установить вышки в 17 населенных пунктах Рязанской области. В настоящее время вопрос по софинансированию отрабатывается с Минцифрой РФ. Там предложение рязанских коллег одобрили.