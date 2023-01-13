В Рязани началась процедура объединения роддома №1 с роддомом №2

Роддом №1 в Рязани официально присоединяют к роддому №2. Фото: rd1.medgis.ru

Городской родильный дом №1 в Рязани официально присоединяют к Городскому родильному дому №2. Первый заявит о прекращении деятельности юрлица, а второй внесет соответствующие изменения в Устав. Распоряжение о начале процедуры реорганизации губернатор Павел Малков подписал 12 января.

Объединенное медучреждение сохранит свой профиль, а именно: «оказание всех видов специализированной стационарной и стационарозамещающей помощи в области акушерства и неонатологии».

Минздраву и минимущества поручено определить перечень особо ценного движимого имущества и утвердить государственное задание роддому №2.

Ранее в минздраве поясняли, что реорганизация не затронет медицинский персонал — сократят административно-хозяйственных работников. И.о. главного врача роддома №1 значится Лариса Лёвочкина.