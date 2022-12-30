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НовостиОбщество30 декабря 2022 16:11

Рязанский Минздрав прокомментировал информацию о закрытии роддома №1

Рязанские роддомы №1 и №2 объединятся в одно юрлицо
Источник:kp.ru
Минздрав прокомментировал информацию о закрытии роддома №1. Фото: https://rd1.medgis.ru/about.

Минздрав прокомментировал информацию о закрытии роддома №1. Фото: https://rd1.medgis.ru/about.

В Минздраве Рязанской области прокомментировали закрытие родильного дома №1, отвечая на запрос от Vidsboku.

В сообщении ведомства сказано о планирующейся реорганизации, которая подразумевает объединение городских роддомов №№1 и 2 в одно юридическое лицо. Медицинская составляющая будет усилена за счет сокращения административно-хозяйственного персонала. При этом сокращение медицинского персонала не планируется.

Это позволит создать единую службу родовспоможения, а ее головным центром будет областной перинатальный центр.

«В результате ожидается повышение эффективности в оказании помощи женщинам», – заявили в областном министерстве здравоохранения.

По информации министерства, медучреждение может изменить свой профиль, он будет определяться «в зависимости от демографической ситуации в регионе».

Ранее сообщалось, что роддом №1 собираются закрыть в конце декабря.