Рязанский Минздрав прокомментировал информацию о закрытии роддома №1

Минздрав прокомментировал информацию о закрытии роддома №1. Фото: https://rd1.medgis.ru/about.

В Минздраве Рязанской области прокомментировали закрытие родильного дома №1, отвечая на запрос от Vidsboku.

В сообщении ведомства сказано о планирующейся реорганизации, которая подразумевает объединение городских роддомов №№1 и 2 в одно юридическое лицо. Медицинская составляющая будет усилена за счет сокращения административно-хозяйственного персонала. При этом сокращение медицинского персонала не планируется.

Это позволит создать единую службу родовспоможения, а ее головным центром будет областной перинатальный центр.

«В результате ожидается повышение эффективности в оказании помощи женщинам», – заявили в областном министерстве здравоохранения.

По информации министерства, медучреждение может изменить свой профиль, он будет определяться «в зависимости от демографической ситуации в регионе».

Ранее сообщалось, что роддом №1 собираются закрыть в конце декабря.