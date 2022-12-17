Родильный дом №1 в Рязани могут закрыть уже в конце декабря. Вот в чем причины

Роддом №1 в Рязани может закрыться уже в конце декабря. Фото: vk.com/rd1rzn.

В Рязани заговорили о закрытии городского роддома №1 в Песочне. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет «Новая газета». По информации издания, это может случиться уже 26 декабря.

Возможными причинами ликвидации роддома называются резкое снижение там количества новорожденных и приоритетное направление будущих мам в областной Перинатальный центр для улучшения его статистики по принятым родам. Так, за последние несколько месяцев в учреждении стабильно рождаются всего по 3 – 4 младенца в день, до этого было 8 – 12. И везут рожениц преимущественно из районов области, а не из Рязани. Жительницы города же предпочитают рожать в Подмосковье, в частности, в Коломне.

Также издание отмечает, что в настоящее время место главврача роддома №1 вакантно и назначать нового человека не спешат. Экс-руководитель Владислав Зотов в сентябре перешел на работу в «Сосновый бор». Пока обязанности главврача исполняет Лариса Левочкина. Медперсоналу же намекают на то, что надо искать новое место работы, ведь весь штат роддома №1 не сможет принять еще функционирующий роддом №2.

Официальных комментариев о возможном закрытии роддома в Песочне пока не поступало.