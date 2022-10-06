Руководителем рязанского реабилитационного центра «Сосновый бор» стал Владислав Зотов

Руководителем «Соснового бора» стал Владислав Зотов. Фото: rd1.medgis.ru.

Руководителем рязанского социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» стал экс-главврач городского родильного дома №1 Владислав Зотов. Об этом, ссылаясь на собственные осведомленные источники, пишет «Новая газета».

По сведениям газеты, Зотов приступил к работе на новом месте еще 29 сентября. В этот же день зарегистрировали и само автономное учреждение – Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Подчиняться оно будет областному минсоцзащиты.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте городского роддома №1, свою карьеру врача Зотов начал в начале 2000-х. В течение 11 лет он трудился акушером-гинекологом центра планирования семьи при больнице №10 города Рязани. После перешел на работу в Рязанскую центральную районную больницу, где занял пост главврача. В 2015 году Зотов руководил Городской станцией скорой помощи в Рязани, а с 2017 по сентябрь 2022 года работал в родильном доме №1 главным врачом.