Пожилого жильца дома на Семинарской, где неделю нет воды и отопления, увезли на скорой

Одного из жильцов дома №16 по улице Семинарской в Рязани, где с 6 января нет воды, увезли на скорой. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

- В нашем доме с 6 января нет воды. Только вчера «дежурка» приехала и за 37 тысяч рублей починила водопровод, но только в половине дома. У нас в квартире по-прежнему нет воды. А еще нет отопления, потому что вода ушла из системы. Мой дедушка не выдержал, у него подскочило давление, и вчера его увезли на скорой. Хоть погреется в больнице, - поделилась Наталья.

Напомним, старинный дом Еропкиной, построенный более 100 лет назад, известен тем, что здесь открылась первая в Рязани фотомастерская, а также в доме гостил известный художник Михаил Врубель. Сейчас дом признан аварийным и его не обслуживает ни одно ЖЭУ, но в нем по-прежнему живут люди.