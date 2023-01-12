Здесь гостил художник Врубель… В старинном доме в центре Рязани люди неделю выживают без воды

В Рязани жители старинного дома, где гостил Врубель, на неделю остались без воды

«Говорят, что мы сами должны были подготовить дом к зиме»

Сильные морозы ударили по коммунальному хозяйству Рязани. Помимо крупной аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ на Московском и засора коллектора «Водоканала» в Горроще, по всему городу произошло немало мелких проблем с коммуникациями. В пик морозов, 6 января, у жителей дома № 16 по улице Семинарской внезапно перестала идти холодная вода из крана. Жильцы дома рассказали о своем проблемном доме КП-Рязань.

В центре Рязани, на улице Семинарской, по соседству со знаменитыми домами Овсянникова и Хвощинских, остался последний не расселенный вековой дом с богатым историческим наследием - дом Еропкиной. Он известен тем, что здесь открылось первое в Рязани фотоателье. Кроме того, знаменитый художник Михаил Врубель бывал здесь, навещая вместе с женой - оперной певицей Надеждой Забела - своего тестя - рязанского чиновника Ивана Забелу.

Около дома расположена памятная табличка о Врубеле.

В наши дни некогда красивейший деревянный дом утратил свое очарование, и разваливается на глазах. После капитального ремонта еще в 70-х годах его фасад изуродовали до неузнаваемости, убрав все деревянные «кружева». Но главная беда так и осталась – прогнившие коммуникации.

- Живу здесь с раннего детства, и у нас всегда были проблемы с водой, - рассказывает старшая по дому Марина. – Но в этом году авария сильнейшая. Куда мы только не обращались – и в «Водоканал», и в «дежурку», и в городскую администрацию. Никто не помогает нам.

- Я здесь живу 10 лет, и каждый год у нас проблемы с водой случаются. Как только напор снижается, на втором этаже вода в кране вообще пропадает. Но такого, как в этот раз, еще не было. Ни воды, ни отопления, а на улице сильные морозы, - отмечает ее соседка Наталья.

В одной из квартир вода течет по ниточке.

По словам жильцов, 6 января из крана резко перестала идти вода.

- Вода в одну минуту буквально закончилась. Я помыла посуду, а вскоре внук пошел попить, и говорит: «Бабушка, а воды нет». Потом у нас по ниточке стала идти, а в других квартирах вообще воды нет, - рассказала Марина.

Жильцы незамедлительно обратились в городские службы, но специалисты лишь разводили руками, не находя причину поломки.

- Бригада «Водоканала» приехала, посмотрела и сказала, что давление в трубах на входе в дом есть. А значит, проблема с трубами внутри дома. Весь наш разговор со службами сводится к тому, что виноваты мы сами. Нас уже несколько лет не обслуживает ни одно ЖЭУ. Говорят, что мы сами должны были подготовить дом к зиме. Нам самим нужно было ползать по подвалу и проверять трубы, ремонтировать их за свой счет, - рассказывают жильцы. - Хорошо, мы согласны починить за свой счет, но никто из частников не берется за наш ремонт, - говорят жильцы.

«Мы попали в замкнутый круг»

В 2017 году этот многострадальный дом, построенный более 100 лет назад, признали аварийным, но о дате расселения пока речи не идет. По словам жильцов, сроки переезда постоянно сдвигаются – с 2019 года перенесли на 2025-й, затем передвинули на 2029-й год, позже - на 2031 год.

- Как нам сказали в администрации, аварийные дома нельзя выставлять на аукцион по выбору управляющей компании. Выходит, мы попали в замкнутый круг. ЖЭУ выбрать не можем, а частники нас обслуживать не берутся, потому что настолько все развалено, что люди боятся, - говорят жильцы.

Крыльцо дома покасилось.

Как призналась наша собеседница Марина, ей предлагали переехать на время в маневренный фонд, в комнату в гостинице «Москва».

- У меня здесь трехкомнатная квартира, так куда я мебель дену? Это не выход. К тому же многие говорят, что обратного пути уже не будет. Но и здесь оставаться уже сил нет – я одинокая пенсионерка, средств на ремонт не хватает. Окна покосились и щели огромные, полы накренились, стены пустые, без утеплителя. Рада тому, что хоть крыша над головой есть, и слава Богу, - рассказала Марина, кутаясь в пуховик.

Неужели долгие годы, до расселения, жильцам дома, где гостил Врубель, так и придется выживать в нечеловеческих условиях?