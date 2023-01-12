На улице Энгельса кипяток заливает квартиры рязанцев. Фото: Рязанские новости.

В доме №4/2 по улице Энгельса прорвало трубу с горячей водой. Потоки кипятка заливают квартиры, сообщают «Рязанские новости».

Только недавно в доме восстановили тепло, и тут же прорвало трубу. По словам работников местного ЖЭКа, хлещет из квартиры на четвертом на этаже, но там уже давно никто не живет.

Коммунальщики вновь перекрыли отопление.

Тем временем вода продолжает лить, а у жильцов обваливаются натяжные потолки.

Утром 12 января без отопления остались жители нескольких домов по улице Халтурина. Причина – авария на теплотрассе (читать подробнее).

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