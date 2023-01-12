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НовостиОбщество12 января 2023 14:15

Пенсионный фонд Рязанской области прокомментировал отсутствие выплат из маткапитала

Ведомство заявило, что выплаты нуждающимся рязанцам предоставят 13 января
Источник:kp.ru
В пенсионном фонде прокомментировали ситуацию с отсутствием выплат из маткапитала.

В пенсионном фонде прокомментировали ситуацию с отсутствием выплат из маткапитала.

В пенсионном фонде Рязанской области прокомментировали ситуацию о невыплаченных средствах из материнского капитала рязанцам.

В ответе сказано, что ОСФР по Рязанской области перечислит ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала в пятницу, 13 января.

Ведомство также напомнило, что ежемесячная выплата из средств семейного капитала должна перечисляться не позднее 26 числа каждого месяца. Сегодня данная мера поддержки предоставляется более 1000 рязанским семьям.

А с 1 января этого года ежемесячную выплату из средств маткапитала в регионе увеличили на 686 рублей, и сейчас общая сумма выплаты равна 13 155 рублям. Получать субсидию имеют право семьи с детьми в возрасте до трех лет, а также с доходом каждого члена семьи, не превышающим двукратный прожиточный минимум - 25 588 рублей.