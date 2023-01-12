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НовостиОбщество12 января 2023 8:04

Рязанцы пожаловались на отсутствие выплат из маткапитала

Жители Рязани не могут получить выплаты из материнского капитала
Источник:kp.ru
Рязанцы пожаловались, что не могут получить выплаты из маткапитала.

Рязанцы пожаловались, что не могут получить выплаты из маткапитала.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Рязани пожаловались, что им не поступают выплаты из материнского капитала. Об этом рассказали 12 января в ГТРК «Ока».

В конце декабря 2022 года на сайте Пенсионного фонда Рязанской области сделали объявление, что январские выплаты рязанцы получат 29 декабря. Однако затем сроки сместились - выплатить пообещали 11 января. Нуждающиеся граждане денег так и не дождались.

Уточняется, что на данный момент сообщение о выплате 11 января с сайта удалили. В то же время, специалисты утверждают, что в ближайшее время деньги всем придут.

«Они на сайте разместили, что выплата поступит 11 января. На сегодняшний день выплаты не поступили. Дозвониться до них невозможно. Пишет — вызов завершен. Либо трубки никто не берет», - пожаловалась рязанка.

В пенсионном фонде прокомментировали данную ситуацию, рассказав, когда рязанцам поступят выплаты.