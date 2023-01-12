Скончался один из руководителей компании «Еламед» Олег Корнеев...

Скончался заместитель директора по сопровождению производства компании «Еламед» Корнеев Олег Анатольевич. Руководство предприятия и коллектив выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

Олегу Корнееву было 57 лет.

Ранее сообщалось о смерти первого директора Елатомского приборного завода Павла Ивановича Кашина (читать подробнее).

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