Умер первый директор Елатомского приборного завода Павел Кашин

Скончался первый директор Елатомского приборного завода в Касимовском районе Павел Кашин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ушел из жизни первый директор Елатомского приборного завода Павел Иванович Кашин. Администрация и коллектив компании «Еламед» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Павла Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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