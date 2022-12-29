Умер первый директор Елатомского приборного завода Павел Кашин

Скончался первый директор Елатомского приборного завода в Касимовском районе Павел Кашин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни первый директор Елатомского приборного завода Павел Иванович Кашин. Администрация и коллектив компании «Еламед» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Павла Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль Рязанской области понесла невосполнимую утрату в связи со смертью Заслуженного строителя России Владимира Шарова (читать подробнее).

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