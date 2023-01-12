Из-за крупной аварии в Скопине без воды остались три микрорайона

В Скопине Рязанской области вновь случилась крупная авария на магистральном водоводе. Об этом утром 12 января сообщает городская администрация.

«Временно без водоснабжения останутся дома в мкр. Металлургов, Стекольный и Коготково», - объявили чиновники.

В администрации заверили, что бригада «Скопинских водных систем» (местная гарантирующая организация) делает все возможное для оперативного устранения аварии. Водоснабжение обещают восстановить «в течение рабочего дня».

Это отнюдь не первое коммунальное бедствие в Скопине за последнее время. В ноябре 2022 года городские власти держали ответ по поводу похожей ситуации перед губернатором.