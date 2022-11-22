Тысячи жителей Скопина вновь остались без воды более чем на сутки

В Скопине меняют водопровод, но ни дать воду в срок, ни нормально проинформировать людей местные власти не смогли.

Жители нескольких микрорайонов Скопина больше суток остаются без холодной воды. Отключение, как заверяли городские власти, должно было продлиться с 8 до 18 часов 21 ноября, однако к полудню 22 ноября водоснабжение по большинству адресов так и не восстановили.

На заседании облправительства 22 ноября и.о. главы администрации города Ирина Ланина сообщила, что в рамках замены водопровода протяженностью 1 километр идет переподключение в водозаборных камерах. Несмотря на очевидное нарушение сроков, она заявила, что подрядчик работает с опережением графика.

«Вчера в Автозаводской микрорайон вода уже была подана. К сожалению, микрорайоны Стекольный, Металлург и Коготково в ночь остались без воды, хотя подрядчик работал до 23:30. Надеюсь, что сегодня после обеда вода будет подана», - сказала Ланина губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Вместе с тем Ланина заверила главу региона, что администрация оповестила жителей об отключениях и организовала подвоз воды. Однако шквал комментариев от скопинцев в соцсетях говорит об обратном. Во-первых, воду чиновники обещали дать к вечеру воскресенья, но нарушили обещание, и больше никакой информации от них не было. Во-вторых, обещанного подвоза воды многие люди так и не увидели, о чем пишут и жители Металлурга, и жители Стекольного.