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НовостиОбщество11 января 2023 9:26

Новогоднюю иллюминацию на Лыбедском бульваре уберут после Старого Нового года

Праздничная подсветка будет функционировать до конца этой недели
Источник:kp.ru
Праздничную иллюминацию уберут уже на этой неделе.

Праздничную иллюминацию уберут уже на этой неделе.

Праздничная подсветка на Лыбедском бульваре будет зажигаться до конца текущей недели. После Старого Нового года ее уберут. Об этом рассказали в сообществе «НОВЫЙ ГОД в РЯЗАНИ» в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году Лыбедский бульвар украшен как никогда. Кто еще не успел сделать себе несколько невероятных атмосферных новогодних фото - у вас еще есть время», - говорится в посте.

Напомним, 20 декабря рязанцы увидели праздничную иллюминацию в полном объеме.