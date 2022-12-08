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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:46

На Лыбедском бульваре в Рязани установили елку со светодиодным шатром

Высота дерева - 16 метров
Источник:kp.ru
На Лыбедском бульваре в Рязани установили елку со светодиодным шатром

На Лыбедском бульваре в Рязани установили елку со светодиодным шатром

В центре Рязани, на Лыбедском бульваре около цирка, завершили установку 16-метровой новогодней ели. Об этом сообщили в Telegram-канале Горхозяйство.Рязань.

Главная особенность новогоднего украшения этого года в необычном светодиодном навесе над елкой. Он выполнен в виде шатра диаметром 40 метров. В оформлении ели используется новый декор.

- В основу украшений легла интерпретация вышивки «денежка» – символа солнца, традиционного для Рязанской губернии XIX-XX веков, - отмечают оформители.

Лыбедский бульвар продолжают украшать к Новому году. Кроны и стволы деревьев вдоль бульвара оформляют светодиодными гирляндами. Вскоре на бульваре установят световые фигуры и арки.

Вечером 20 декабря рязанцы увидят праздничную иллюминацию в полном объеме.

Высота дерева - 16 метров

Высота дерева - 16 метров