Аудиторы счетной палаты проверят Агентство развития бизнеса Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата проверит, насколько эффективно расходовались бюджетные деньги Агентства развития бизнеса Рязанской области в 2020-2022 годах. Соответствующий план мероприятий опубликован на сайте КСП.

Согласно документу, аудиторы проверят целевое и эффективное расходование средств в том числе при реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Рязанской области».

Основанием для проверки послужило распоряжение губернатора Рязанской области Павла Малкова от 16 декабря 2022 года.

Проверку аудиторы запланировали на первый квартал 2023 года.

Ранее зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова объяснила, почему доверила возглавить Агентство развития бизнеса москвичу Александру Уланову (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!