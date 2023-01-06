Зампред Швакова объяснила, почему доверила возглавить АРБ Рязанской области москвичу Александру Уланову

Представление Александра Уланова на официальном сайте Агентства развития бизнеса Рязанской области.
Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова объяснила, почему доверила возглавить Агентство развития бизнеса 30-летнему москвичу Александру Уланову.
По словам чиновницы, кадры она подбирает исходя из опыта работы и «внутренней мотивации, конкретных результатов», которых достиг тот или иной человек.
«У Александра Юрьевича [Уланова] такие результаты есть. Он выпускник МГУ, работал в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, участвовал в разработке Стратегии развития промышленности столицы, антикризисных мер поддержки бизнеса, подготовки инженерных кадров для промышленности», - цитирует Швакову «РВ».
В настоящее время перед Улановым поставили задачу, внедрить новые принципы работы, чтобы «максимально эффективно использовать имеющиеся возможности».
Александр Уланов возглавил Агентство развития бизнеса Рязанской в конце декабря 2022 года. Прежний директор – Устин Богачев, оставил кресло директора (читать подробнее).
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