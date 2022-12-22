Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 декабря 2022 8:02

Руководить Агентством развития бизнеса Рязанской области назначили 30-летнего Александра Уланова

Прежний директор покинул должность 21 декабря
Источник:kp.ru
Агентство развития бизнеса Рязанской области возглавил 30-летний Александр Уланов.

Агентство развития бизнеса Рязанской области возглавил 30-летний Александр Уланов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Агентство развития бизнеса Рязанской области возглавил 30-летний Александр Уланов. Прежний директор – Устин Богачев, оставил кресло директора 21 декабря, сообщает Рязинформбюро.

Ранее Уланов возглавлял управление промышленной политики департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Уланова представила зампред Юлия Швакова», - говорится в сообщении.

На официальном сайте АРБ информации о смене руководства к настоящему времени нет.

Агентство развития бизнеса Рязанской области учредили в 2020 году. Заявленная цель АРБ – продвигать комплекс мер государственной и региональной поддержки для представителей малого, среднего и крупного бизнеса.