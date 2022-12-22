Руководить Агентством развития бизнеса Рязанской области назначили 30-летнего Александра Уланова

Агентство развития бизнеса Рязанской области возглавил 30-летний Александр Уланов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Агентство развития бизнеса Рязанской области возглавил 30-летний Александр Уланов. Прежний директор – Устин Богачев, оставил кресло директора 21 декабря, сообщает Рязинформбюро.

Ранее Уланов возглавлял управление промышленной политики департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Уланова представила зампред Юлия Швакова», - говорится в сообщении.

На официальном сайте АРБ информации о смене руководства к настоящему времени нет.

Агентство развития бизнеса Рязанской области учредили в 2020 году. Заявленная цель АРБ – продвигать комплекс мер государственной и региональной поддержки для представителей малого, среднего и крупного бизнеса.