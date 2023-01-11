Власти увеличили тарифы на помывку в банях Рязани и Солотчи

Бани Рязани: стоимость в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Рязани увеличила тариф на услуги по помывке в общественных городских банях.

Согласно постановлению администрации города, с 1 января 2023 года тариф на услуги составляет 312,87 рублей за один час. До этого он составлял 285 рублей.

Таким образом изменились и цены во всех пяти городских банях от МП «Комплекс», в четырех из них тариф за один час поднялся на 5 рублей:

- баня №4 (улица Гоголя, 15): в будние дни – 170 рублей, в выходные – 190 рублей;

- баня №5 (улица Карла Маркса, 5): в будние дни – 180 рублей, в выходные – 220 рублей;

- баня №7 (5-й Дягилевский проезд, 30): в будние дни – 170 рублей, в выходные – 190 рублей;

- баня в поселке Строитель: в будние дни – 170 рублей, в выходные – 190 рублей.

Что касается бани в поселке Солотча, то здесь тарифы поднялись только на 4 рубля. За один час в будние и выходные дни цена одинакова – 128 рублей.

В знаменитой Гусевской бане, расположенной в Касимовском районе, цены за один час гораздо выше (читать подробнее).

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