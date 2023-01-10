Знаменитая Гусевская баня в Рязанской области открылась после пожара.

В конце декабря в поселке Гусь-Железный Касимовского района открылась известная на всю округу Гусевская баня. После весеннего пожара в 2021 году от нее остались только стены, но местные энтузиасты и предприниматели смогли восстановить любимое место отдыха.

По словам МП ЖКХ «Гусь-Железный» Александра Куликова, баня получилась лучше, чем была прежде.

- Знаменитая парилка рассчитана на десять человек. Парилка на дровах, пар очень мягкий – сказал директор предприятия.

График работы Гусевской бани:

- в пятницу — с 11:00 до 15:00 (мужчины-льготники);

- в субботу — с 08:00 до 11:00 (женщины-льготники), с 12:00 до 20:00 (женский день);

- в воскресенье — с 08:00 до 21:00 (мужской день).

Тарифы Гусевской бани:

- час – 250 рублей;

- два часа – 400 рублей;

- три часа – 500 рублей.

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