Из-за ДТП с участием большегруза в Рязанской области перекрыли трассу М-5. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 января в 11:35 на 412 км федеральной трассы М-5 «Урал» (недалеко от села Боковой Майдан Сасовского района – Ред.) временно ограничили движения транспорта. Об этом КП-Рязань сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

«Проезжая часть перекрыта в результате ДТП с участием большегруза», - уточнили дорожники.

Ранее минтранс рассказал рязанским автомобилистам, кому жаловаться на отвратительное состояние дороги М-5 (читать подробнее).

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