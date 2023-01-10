Минтранс рассказал рязанцам, куда жаловаться на отвратительное состояние трассы М-5. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанское министерство транспорта и автомобильных дорог отреагировало на многочисленные жалобы автомобилистов по поводу состояния дорожного полотна трассы М-5 «Урал».

«Понимаем вашу обеспокоенность. Оперативно управляет федеральной трассой М-5 в границах Рязанской области - «Поволжуправтодор». Мы передали информацию коллегам. Свои замечания и предложения по качеству содержания трассы вы также можете направить в Росавтодор», – подчеркнули чиновники.

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